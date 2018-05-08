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Студенты и преподаватели Тимирязевской сельхозакадемии в САО присоединились к акции «Бессмертный полк»
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Студенты и преподаватели Тимирязевской сельхозакадемии в САО присоединились к акции «Бессмертный полк» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Сотни тимирязевцев вышли на главную улицу академии, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны.
7 мая, накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по Лиственничной аллее прошел Тимирязевский «Бессмертный полк». Более 500 человек приняли участие в шествии, неся портреты и плакаты с фамилиями сотрудников академии, ушедших на фронт, а также своих героических родственников. Демонстрацию сопровождали песни и музыка военных лет. Замыкали шествие курсанты военной кафедры с маршевыми барабанами.
На торжественную часть тимирязевцы собрались в Историческом парке. Почётными гостями стали члены совета ветеранов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева: ветераны — участники боевых действий и труженики тыла Великой Отечественной Войны. Артисты главного аграрного представили поэтические и танцевальные номера. Народные песни от ансамбля «Беседы» особенно красиво и трогательно смотрелись в величественных интерьерах бывшей усадьбы.
Участники праздника почтили минутой молчания павших в годы сражений за Родину и под залпы орудий возложили цветы к стеле, на которой увековечены имена профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов академии, погибших в войну.
Событие не обошлось без полевой кухни. Гречневая каша с тушенкой и хлебом, ароматный чай с лимоном, которыми угощали на одной из аллей парка, пришлась всем по вкусу.
«Свой вклад в освобождение страны от вражеских полчищ внесли и тимирязевцы. На территории самого мирного — сельскохозяйственного — вуза формировались отряды народного ополчения, размещались зенитные батареи, а в общежитиях академии — крупнейший военный госпиталь. На фронт ушли более 500 педагогов, сотрудников, аспирантов и студентов академии. А после Победы многие из них, к счастью, оставшиеся в живых, продолжили учить студентов науке сельского хозяйства, которая стала самой важной для голодной и разоренной за годы войны страны.
Совет ветеранов Тимирязевской академии в лице Юрия Исуфовича Агирбова вместе со старейшинами ведут патриотическую работу с молодежью и участвуют во всех памятных мероприятиях. В нашем университете только за последнии два года появилось несколько новых традиций, посвященных празднованию Дня Победы. Отличившиеся студенты участвуют в автопробегах по местам боевой славы и уже побывали в Бресте, в Волгограде, в Новороссийске, в Крыму. Они возвращаются другими людьми, с другими глазами, преисполненные ощущением сопричастности с теми лишениям, которые понесли люди в то время и к тем Победам, которые принесли они же», — сказал первый проректор РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Илья Корнеев.
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