Студенты и преподаватели Тимирязевской сельхозакадемии в САО присоединились к акции «Бессмертный полк»

Сотни тимирязевцев вышли на главную улицу академии, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны.

7 мая, накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по Лиственничной аллее прошел Тимирязевский «Бессмертный полк». Более 500 человек приняли участие в шествии, неся портреты и плакаты с фамилиями сотрудников академии, ушедших на фронт, а также своих героических родственников. Демонстрацию сопровождали песни и музыка военных лет. Замыкали шествие курсанты военной кафедры с маршевыми барабанами.

На торжественную часть тимирязевцы собрались в Историческом парке. Почётными гостями стали члены совета ветеранов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева: ветераны — участники боевых действий и труженики тыла Великой Отечественной Войны. Артисты главного аграрного представили поэтические и танцевальные номера. Народные песни от ансамбля «Беседы» особенно красиво и трогательно смотрелись в величественных интерьерах бывшей усадьбы.

Участники праздника почтили минутой молчания павших в годы сражений за Родину и под залпы орудий возложили цветы к стеле, на которой увековечены имена профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов академии, погибших в войну.

Событие не обошлось без полевой кухни. Гречневая каша с тушенкой и хлебом, ароматный чай с лимоном, которыми угощали на одной из аллей парка, пришлась всем по вкусу.

«Свой вклад в освобождение страны от вражеских полчищ внесли и тимирязевцы. На территории самого мирного — сельскохозяйственного — вуза формировались отряды народного ополчения, размещались зенитные батареи, а в общежитиях академии — крупнейший военный госпиталь. На фронт ушли более 500 педагогов, сотрудников, аспирантов и студентов академии. А после Победы многие из них, к счастью, оставшиеся в живых, продолжили учить студентов науке сельского хозяйства, которая стала самой важной для голодной и разоренной за годы войны страны.