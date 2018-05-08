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Стелу, посвященную артистам‐участникам ВОВ, открыли перед Большим Московским цирком
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Стелу, посвященную артистам‐участникам ВОВ, открыли перед Большим Московским цирком 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Под звуки оркестра на площади перед Большим Московским цирком на проспекте Вернадского открыли мемориал памяти. Стела посвящена артистам, которые участвовали в боях Великой Отечественной войны.
На церемонии открытия присутствовали ветераны и труженики тыла, которые большую часть послевоенной жизни отдали цирку — многие из них проработали здесь больше 40 лет. До сегодняшнего дня стела находилась внутри цирка, в прошлом году было решено вынести ее из здания и переделать. Также добавили несколько фамилий артистов, информация о которых считалась утерянной. Теперь возложить цветы и отдать дань памяти смогут не только посетители цирка, но и все желающие.
Источник фото: телеканал «360»
Особо выделены на стеле имена двух героев советского союза — артистов Большого цирка на Вернадского. Эдгард Запашный отметил, что теперь родные и близкие погибших смогут почтить память и возложить цветы к мемориалу.
У нас была четкая дата, сегодняшнее число, и мы не должны были подвести ветеранов. Я в прошлом году в этот же день дал слово, что мы это сделаем
— Эдгард Запашный, директор Большого Московского Государственного цирка.
Особо выделены на стеле имена двух героев советского союза — артистов Большого цирка на Вернадского. Эдгард Запашный отметил, что теперь родные и близкие погибших смогут почтить память и возложить цветы к мемориалу.
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