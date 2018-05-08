Генпрокуратура предостерегла главу Росстандарта Сибири за проверки малого бизнеса 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Иван Семчишин внес предостережение главе Сибирского управления Росстандарта за включение субъекта малого бизнеса в план проверок. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ по итогам проверки соблюдения органами контроля прав предпринимателей при проверках малого бизнеса.
"Установлено, что в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на сентябрь 2018 года органом запланировано проведение проверки в отношении юридического лица, включенного в вышеуказанный реестр и относящегося к категории малого предприятия", — сообщили в надзорном ведомстве.
Согласно закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года запрещается проводить плановые проверки субъектов малого предпринимательства. Единый реестр таких субъектов размещен на сайте ФНС. «В целях недопущения нарушений прав предпринимателя заместителем генерального прокурора РФ Иваном Семчишиным объявлено предостережение руководителю Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта. Исполнение требований прокурора находится на контроле», — отметили в Генпрокуратуре.