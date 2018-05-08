Генпрокуратура предостерегла главу Росстандарта Сибири за проверки малого бизнеса

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Заместитель генпрокурора РФ Иван Семчишин внес предостережение главе Сибирского управления Росстандарта за включение субъекта малого бизнеса в план проверок. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ по итогам проверки соблюдения органами контроля прав предпринимателей при проверках малого бизнеса.

"Установлено, что в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на сентябрь 2018 года органом запланировано проведение проверки в отношении юридического лица, включенного в вышеуказанный реестр и относящегося к категории малого предприятия", — сообщили в надзорном ведомстве.