В Белгороде 96-летняя ветеран ВОВ прокатилась на байке с «Ночными волками»

Театрализованный митинг-концерт «Этот день вспоминает вся Россия !» прошел на университетской площади Белгородского технологического университета.

В числе приглашённых гостей была и участница Курской битвы, знаменитая «железная бабушка» Белгорода 96-летняя Мария Колтакова . В этот день она вместе с участниками мотоклубов «Ночные волки» и «Оплот» возложила цветы к памятнику генералу Ватутину в Белгороде.

Кроме того, в парке Памяти прошла акция «Свеча памяти». В этом месте похоронены более 2500 белгородцев, замученных фашистскими оккупантами. У обелиска школьники 5-11 классов школ Белгорода зажгли свечи и возложили цветы. Потом у открытого микрофона каждый мог прочесть стихи о войне.

«Я считаю, что День Победы — это главный праздник для всех россиян, — говорит учащаяся шестого класса школы №7 Виолетта Кижапкина. — В моей семье воевали и прадедушка, и прабабушка. Прабабушка умерла в прошлом году, ей было 95 лет. Она рассказывала мне о страшных военных годах. Наш класс уже два года состоит в Юнармии, потому что все мы хотим быть патриотами своей страны».