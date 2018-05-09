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Обработка от клещей и грызунов началась в Самаре
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Обработка от клещей и грызунов началась в Самаре 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В региональном центре специалисты приступили к акарицидной обработке. В этом году клещей уничтожат на площади более 192 гектаров, сообщает пресс-служба администрации г. о. Самара. Специальный состав применяют в местах массового отдыха, парках и скверах, а также в зонах туристических маршрутов. Помимо этого, запланирована борьба и с грызунами. Отмечается, что все препараты абсолютно безвредны для людей и домашних животных и действуют губительно исключительно для паразитов. За неделю с 30 апреля по 6 мая в Самарской области от укусов клещей пострадали 519 человек, 147 из них — дети. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает, в целях профилактики от укусов клещей рекомендуется надевать одежду с длинными рукавами, брюки следует заправить в носки. Голову и шею закрыть косынкой. Эффективным является использование репеллентов — аэрозолей, отпугивающих насекомых. Также после похода в лес стоит внимательно осмотреть себя.
Фото: администрация г. о. Самара
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