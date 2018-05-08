Постпред РФ назвал слова главы ОЗХО о 50-100 граммах в деле Скрипаля оговоркой

"Давайте не будем строго судить генерального директора. Судя по всему, он оговорился, — сказал Шульгин. — Речь там действительно идет, видимо, о миллиграммах. Важно другое: надо делать все возможное, чтобы решать эту проблему путем сотрудничества, взаимодействия в рамках правового поля, созданного Конвенцией о запрещении химического оружия".

"На это были нацелены наши предложения британской стороне, — обратил внимание дипломат. — К сожалению, до сих пор мы не получили от них позитивного ответа. Наше посольство в Лондоне направляет десятки нот, получает в основном отписки, пока не видно желания наших британских партнеров откликнуться. Но, повторяю, единственный путь — это взаимодействие".