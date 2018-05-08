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Постпред РФ назвал слова главы ОЗХО о 50-100 граммах в деле Скрипаля оговоркой
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Постпред РФ назвал слова главы ОЗХО о 50-100 граммах в деле Скрипаля оговоркой 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ГААГА, 8 мая. /ТАСС/. Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю оговорился, когда заявил, что для отравления Скрипалей в Солсбери могло использоваться 50-100 граммов химического вещества. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Давайте не будем строго судить генерального директора. Судя по всему, он оговорился, — сказал Шульгин. — Речь там действительно идет, видимо, о миллиграммах. Важно другое: надо делать все возможное, чтобы решать эту проблему путем сотрудничества, взаимодействия в рамках правового поля, созданного Конвенцией о запрещении химического оружия".
"На это были нацелены наши предложения британской стороне, — обратил внимание дипломат. — К сожалению, до сих пор мы не получили от них позитивного ответа. Наше посольство в Лондоне направляет десятки нот, получает в основном отписки, пока не видно желания наших британских партнеров откликнуться. Но, повторяю, единственный путь — это взаимодействие".
На прошлой неделе в интервью The New York Times Узюмджю заявил, что для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли применить от 50 до 100 граммов вещества нервно-паралитического действия в жидком виде. Эксперты практически сразу поставили эту цифру под сомнение, обратив внимание на то, что если речь действительно идет о «Новичке», как утверждает британская сторона, то такого количества вещества было бы достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов. Чуть позже пресс-служба ОЗХО опубликовала свое сообщение, в котором фактически опровергла слова гендиректора. Там отметили, что организация не сможет оценить или установить количество отравляющего вещества, использованного в Солсбери, но добавили, что, возможно, оно должно измеряться в миллиграммах.
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