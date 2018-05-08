Ещё
Россия была и будет значимой частью глобального мира, заявил Медведев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия была и будет значимой частью глобального мира, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ БЫЛА И БУДЕТ ЗНАЧИМОЙ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА, КАК БЫ ЕЕ НЕ ПЫТАЛИСЬ ВЫКИНУТЬ
РИА Новости: последние новости
Военный эксперт: США в Сирии только "жмут на педаль" В ГП опровергли данные о затянутых экспертизах тел жертв крушения Ан-148 В Молдавии 9 мая отметят День Победы и День Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»208
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко393
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото96
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина455
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится429
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение