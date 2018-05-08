Адвокат: капитан «Норда» находится на свободе и проживает у родственников в Мелитополе

"Капитан находится на свободе, залог был внесен. В настоящее время живет в Мелитополе у родственников", — сказал защитник. Он добавил, что по настоянию адвокатов капитан прошел обследование и лечение в Днепре. «Сейчас состояние его здоровья не вызывает опасений, все хорошо», — сказал он.

По словам Щербины, члены экипажа «Норда» находятся в здании российского посольства в Киеве. «Они всем обеспечены, все у них в порядке. Ждем судов, скорее всего, они состоятся в конце мая-начале июня. Мы надеемся на позитивный исход рассмотрения», — отметил адвокат.

Ранее во вторник сообщалось, что Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу адвокатов Горбенко на решение предыдущей инстанции о его аресте. «Это была наша жалоба на первый арест Горбенко 6 апреля, сегодня Херсонский суд ее не удовлетворил. Но, тем не менее, такие шажки надо делать», — сказал Щербина.