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Посетители отделения социальной реабилитации района Старое Крюково пришли возложить цветы к Штыкам (Холму Славы)
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Посетители отделения социальной реабилитации района Старое Крюково пришли возложить цветы к Штыкам (Холму Славы) 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Мемориальный комплекс «Штыки» — памятник Защитникам Москвы, братская могила и архитектурный комплекс, расположенный на 41-м километре Ленинградского шоссе, у второго въезда в город Зеленоград (поворот налево, на Панфиловский проспект), проезда к посёлку Менделеево и селу Льялово (поворот направо, на Льяловское шоссе). Своё название комплекс получил из-за центрального обелиска, представляющего стилизованное изображение трёх штыков.
Первые захоронения в братской могиле прошли ещё зимой 1941-1942 годов. Тогда в могиле захоронили воинов, найденных на месте боев за деревню Матушкино; впоследствии в 1960-х годах в могиле захоронили останки погибших солдат, обнаруженные во время строительства Зеленограда. Предположительно в данном месте покоится более 760 человек. Сам комплекс был открыт 24 июня 1974 года.
С тех пор к этому холму в дни памяти воинской славы направляются с цветами жители Зеленограда, чтобы почтить память погибших защитников Родины. В этот предпраздничный весенний день здесь, на холме, прозвучали стихи советских поэтов-фронтовиков К. Симонова, А. Твардовского в исполнении клиентов и сотрудников отделения социальной реабилитации района Старое Крюково.
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