Посетители отделения социальной реабилитации района Старое Крюково пришли возложить цветы к Штыкам (Холму Славы)

Мемориальный комплекс «Штыки» — памятник Защитникам Москвы , братская могила и архитектурный комплекс, расположенный на 41-м километре Ленинградского шоссе, у второго въезда в город Зеленоград (поворот налево, на Панфиловский проспект), проезда к посёлку Менделеево и селу Льялово (поворот направо, на Льяловское шоссе). Своё название комплекс получил из-за центрального обелиска, представляющего стилизованное изображение трёх штыков.

Первые захоронения в братской могиле прошли ещё зимой 1941-1942 годов. Тогда в могиле захоронили воинов, найденных на месте боев за деревню Матушкино; впоследствии в 1960-х годах в могиле захоронили останки погибших солдат, обнаруженные во время строительства Зеленограда. Предположительно в данном месте покоится более 760 человек. Сам комплекс был открыт 24 июня 1974 года.