Ещё
Евгений Куйвашев: Наш долг — помнить о беспримерном героизме старшего поколения. Наша обязанность — заботиться о ветеранах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евгений Куйвашев: Наш долг — помнить о беспримерном героизме старшего поколения. Наша обязанность — заботиться о ветеранах 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области и особо ветеранов с Днем Победы.
Глава региона подчеркнул, что этот праздник — символ чести и достоинства народа-победителя, отстоявшего независимость Родины, защитившего мир от нацизма, давшего счастье мирной жизни будущим поколениям.
«Нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Она в нашей исторической памяти, в наших генах, в системе жизненных ценностей. Наш долг — помнить о беспримерном героизме старшего поколения. Наша святая человеческая обязанность — заботиться о ветеранах, помогать им, оберегать от любых жизненных неурядиц», — сказал Евгений Куйвашев.
В Свердловской области многое делается для этого, выполняются все государственные и областные меры социальной поддержки, реализуется программа «Старшее поколение», нацеленная на повышение качества жизни ветеранов.
Одной из задач программы «Пятилетка развития» является воспитание гражданственности и патриотизма. С этой целью организуются акции и социально значимые проекты по привлечению молодежи к поисковой работе, адресной помощи ветеранам, поддержанию в порядке воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов Великой Отечественной войны.
Губернатор выразил уверенность в том, что мы должны передать историческую правду о Великой Отечественной войне молодому поколению уральцев. Они должны знать о той огромной цене, которую пришлось заплатить стране, чтобы выстоять в смертельной схватке с фашистами, подчеркнул он.
«Всегда будем помнить героев Великой Отечественной войны, всех, кто ценой жизни и здоровья защитил Отчизну, своим ратным и трудовым подвигом даровал нам победную весну 1945 года. Наши герои — безымянные и известные — всегда с нами. Память о них передается от поколения к поколению, идет вместе с нами в рядах «Бессмертного полка». В этой памяти — сила России, залог наших нынешних и будущих побед. В этот праздничный день желаю всем жителям Свердловской области здоровья, счастья, добра, мирного неба над головой!», — сказал Евгений Куйвашев.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
На День Победы в Екатеринбург приедут военные ветераны из Вьетнама и Гагаузии На Среднем Урале проверили знания будущих теологов Евгений Куйвашев поздравил радиожурналистов и работников связи, ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём радио
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»208
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко393
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото96
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина455
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится429
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение