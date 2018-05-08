Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области и особо ветеранов с Днем Победы.
Глава региона подчеркнул, что этот праздник — символ чести и достоинства народа-победителя, отстоявшего независимость Родины, защитившего мир от нацизма, давшего счастье мирной жизни будущим поколениям.
«Нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Она в нашей исторической памяти, в наших генах, в системе жизненных ценностей. Наш долг — помнить о беспримерном героизме старшего поколения. Наша святая человеческая обязанность — заботиться о ветеранах, помогать им, оберегать от любых жизненных неурядиц», — сказал Евгений Куйвашев.
В Свердловской области многое делается для этого, выполняются все государственные и областные меры социальной поддержки, реализуется программа «Старшее поколение», нацеленная на повышение качества жизни ветеранов.
Одной из задач программы «Пятилетка развития» является воспитание гражданственности и патриотизма. С этой целью организуются акции и социально значимые проекты по привлечению молодежи к поисковой работе, адресной помощи ветеранам, поддержанию в порядке воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов Великой Отечественной войны.
Губернатор выразил уверенность в том, что мы должны передать историческую правду о Великой Отечественной войне молодому поколению уральцев. Они должны знать о той огромной цене, которую пришлось заплатить стране, чтобы выстоять в смертельной схватке с фашистами, подчеркнул он.
«Всегда будем помнить героев Великой Отечественной войны, всех, кто ценой жизни и здоровья защитил Отчизну, своим ратным и трудовым подвигом даровал нам победную весну 1945 года. Наши герои — безымянные и известные — всегда с нами. Память о них передается от поколения к поколению, идет вместе с нами в рядах «Бессмертного полка». В этой памяти — сила России, залог наших нынешних и будущих побед. В этот праздничный день желаю всем жителям Свердловской области здоровья, счастья, добра, мирного неба над головой!», — сказал Евгений Куйвашев.