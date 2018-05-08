Сведения из ЕГРН оплатить за другого не получится

Минэкономразвития рассказал, где посмотреть размер госпошлины за предоставление сведений из ЕГРН, а также кто и каким образом может ее оплатить.

Так, чиновники напоминают, что порядок предоставления и стоимость услуг по информированию, оказываемых регистрирующими органами, установлены статьями 62, 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.12.2015 № 968.

Размеры взимаемой госпошлины регулирует Приказ Минэкономразвития РФ от 10.05.2016 № 291, правила ее уплаты и возврата — Приказ Минэкономразвития РФ от 23.12.2015 № 967.

В соответствии с последним, заявитель вносит денежную плату, указав индивидуальный код платежа, присвоенный ему после отправки соответствующего запроса в регистрирующий орган. В исключительных случаях направления заявления почтой, предусмотрена возможность оплаты услуги вперед.

Вместе с тем чиновники подчеркивают, оплачивать обработку запроса о предоставлении сведений из ЕГРН должно то же лицо, которое направляло его в госорган.