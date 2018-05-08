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Нижегородцы смогут узнать об отключении горячей воды в два клика
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Нижегородцы смогут узнать об отключении горячей воды в два клика 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородцы смогут узнать об отключении горячей воды в два кликаНа сайте ОАО «Теплоэнерго» нижегородцы смогут узнать, когда отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей организации.
Для того, чтобы узнать график отключения воды, необходимо выбрать улицу и номер дома из предлагаемого списка. Как отмечают в «Теплоэнерго», плановые отключения обусловлены необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.
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