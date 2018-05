США: Да, на днях мы уничтожили 200 русских

Той ночью, когда США уничтожили 200 российских солдат, развернулась одна из самых загадочных драм этого года. Вначале русские пытались замолчать этот эпизод, но затем один журналист поплатился за свое расследование жизнью, и теперь правду уже не утаить. Американский министр иностранных дел и вовсе практически хвастается: «Русские встретились с равным противником, пара сотен погибли».

Подробнее об этих поистине эпохальных событиях читайте в нашем пересказе в девяти пунктах.

Река Евфрат течет сквозь город Дейр эз-Зор. К западу от реки заправляют Асад и Россия . Курды и американцы распоряжаются территорией к востоку. Там же располагаются нефтяные вышки и газовые месторождения.

1) «Враг наступает»

Дейр эз-Зор — крупнейший город Восточной Сирии. До недавних пор через него проходила граница боевых действий.

Президент Асад, поддерживаемый Россией и Ираном , засел в столице к западу от Евфрата. Курдская коалиция «Демократические силы Сирии» (СДС) размещается к востоку от реки. Там же находятся нефтегазовые месторождения и завод «Коноко» (Conoco). Курдов поддерживают американцы, чей спецназ расквартирован на базе СДС. По договору, заключенному Россией и США, река Евфрат считается границей боевых действий.

Однако 7 февраля в 5:00 утра перемирие было нарушено.

По сообщению немецкого журнала «Шпигель» (Spiegel), войска Асада строят через Евфрат понтонный мост и пытаются захватить восточный берег, однако терпят неудачу. Следующей ночью они возвращаются с новыми силами, нападая на базу СДС с севера и юга при помощи пехоты, бронетанковой техники и артиллерии.

СДС удается отбить атаку совместно с американскими ВВС.

2) Как вывести из игры российский Т-72 Бои за Дейр эз-Зор завершены. Американо-курдские силы одержали верх.

Теперь бои разворачиваются среди пиарщиков. Правительство Асада наносит первый удар. Сирийское новостное агентство «Сана» (Sana) утверждает, что американские ВВС своими бомбардировками «сил сирийского народа» близ Дейр эз-Зора оказывают поддержку «Исламскому государству» ( ДАИШ , террористическая организация, запрещенная в России, — прим. ред.). По сообщению «Саны», сирийские войска понесли тяжелые потери личного состава и вооружений. Представитель американского командования парирует в интервью «Си-эн-эн» (CNN), что войска Асада «безо всякой причины напали на базу СДС».

По его словам, речь идет о «координированной атаке с применением артиллерии, минометов и танков российского производства». Порядка 20-30 снарядов разорвались менее чем в 500 метрах от генштаба СДС. «США отбили атаку при помощи артиллерии и ВВС», — сообщил американский источник.

В своей контратаке американцы использовали артиллерию, самолеты-невидимки F-22 и бомбардировщики F-15, летающие батареи AC-130, дроны MQ-9 и боевые вертолеты «Апач».

Подготовка военной техники к форуму «Армия-2017» в Ростовской области

Американское командование позднее опубликовало видео, в котором российский танк, по-видимому, Т-72, выводится из строя американской ракетой.

3) «Кровавая баня для российских наемников»

Спустя всего пару дней пиар-схватка перестает быть рутиной и принимает исключительный оборот. Все начинается в российской соцсети «Вконтакте». Пользователь под ником «Братство волка» сообщает, будто знает правду о произошедшем в Дэйр эз-Зоре.

Он выдает три сенсационных подробности. По его словам, в атаке на базу СДС участвовали 253 российских солдата, большинство из которых составляли наемники из российского частного вооруженного формирования «Вагнер». По меньшей мере 196 из них погибли. Ряд солдат впоследствии были доставлены в Россию в тяжелом состоянии с ужасными увечьями. Американцы расстреливали отступающих россиян с AC-130 и боевых вертолетов, и кровавая баня продолжалась четыре часа. По мнению пользователя, молчание путинского правительства и ЧВК «Вагнер» позорно. «Герои нужны, чтоб победами гордиться, а потом плевать в их запачканные кровью лица», — пишет «Братство волка».

3 countries where Russia's shadowy Wagner Group mercenaries are known to operate https://t.co/LCWQh265Ud pic.twitter.com/1cWE0vC5H6

— Business Insider (@businessinsider) 27 апреля 2018 г.

4) «Пушечное мясо» по принципу «бросил в бой и забыл»

Сообщается, будто погибшие солдаты числились в «Группе Вагнера», но что это за организация?

Это российская фирма, основанная бывшим генерал-лейтенантом спецназа и специализирующаяся на военных операциях силами наемников. Названа группа в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера (Richard Wagner).

Кремль пускает в ход «вагнеровцев» в тех местах, где по политическим или военным мотивом использовать официальную армию не представляется возможным — например, на Украине или в Сирии . По данным журнала «Форин Эффэйрз» (Foreign Affairs), в настоящее время в Сирии находяться чуть менее 5 тысяч российских солдат и военных советников. Это не считая по меньшей мере 2,6 тысяч «вагнеровцев». Представитель ЧВК «Вагнер» назвал своих подчиненных «пушечным мясом», которое можно бросить в бой — и тут же забыть о его существовании. Потери при этом можно не считать, потому что наемники — что-то вроде одноразовой посуды, попользовался и выбросил.

5) «Пятая рота полностью уничтожена»

Кремль российские боевые потери отрицает, однако два российских корреспондента публикуют переговоры, перехваченные с мессенджера «Вотсапп» (WhatsApp). По-видимому, на пленке звучат голоса людей, причастных к ЧВК «Вагнер».

Один из них говорит следующее: «Смотри, там 177 убиты, это только пятая рота. Двойку практически не зацепило, короче, пятерку всю уничтожили. У пацанов просто не было шансов».

Другой рассказывает, как его однополчане нарвались на противника и понесли тяжелые потери. По его словам, противник поднял американский флаг, после чего градом обрушились гранаты и прилетели вертолеты.

Переговоры были переведены и опубликованы американским сайтом «Дефенс Пост» (Defense Post). Критики эту запись забраковали как фальшивку, подготовленную либо украинской разведкой, либо «Исламским государством».

Однако данные с пленки о погибших были подверждены анонимным военным источником в интервью российскому сайту WarGonzo. По сообщению источника, американцы поставили российским солдатам мат. Ни российская артиллерия, ни российские танки прибыть на подмогу не смогли, поскольку оказались моментально обезврежены американскими дронами. Другие источники приводят имена пяти из погибших россиян.

6) «Послали на убой как свиней»

Асбест — небольшой город с тяжелой судьбой на границе Уральских гор. Город и раньше страдал от плохой экологии, безработицы, депрессии и эпидемии самоубийств, а теперь выяснилось, что именно отсюда родом многие из погибших наемников. Об этом сообщила российским СМИ одна из родственниц погибших. Ее обвинения легли тяжким грузом на плечи российского правительства

Интервью у вдовы взял журналист по имени Максим Бородин

Елена Матвеева объясняет, что ее муж Станислав погиб в бою при Дейр эз-Зоре. По ее словам, по меньшей мере девять мужчин из Асбеста завербовались в ЧВК «Вагнер». Все они погибли. Молчание властей приводит ее в ярость.

«Я бы хотела, чтобы о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли вот так тупо. Дико это все: куда их послали, никакой у них даже защиты не было, просто их, как свиней, отправили на убой», — говорит она.

Российские власти утверждают, что в бою пострадали лишь 25 сирийских солдат, ссылаясь на «классическую кампанию по дезинформации». Ряд других СМИ, включая «Шпигель», с таким мнением согласны. Но последующие события поднимают новые вопросы.

7) «Пожалуйте, господин Путин, вот ваша картошечка»

Очевидно, у российских властей есть веская причина замалчивать события, поскольку правда поистине ужасна, сообщают «Коммерсант» и «Вашингтон Пост» (Washington Post). По их мнению, за атакой, одобренной Кремлем, стоят исключительно деловые интересы. Осведомленный источник из «Группы Вагнера» и товарищ погибших сообщает, что атака была заказана и оплачена бизнесменом, связанным с президентом Асадом. Он и нанял «вагнеровцев», потому что намеревался запустить руку в нефтяные и газовые месторождения Сирии.

«Вашингтон Пост» называет этого бизнесмена по имени — Евгений Пригожин . Это ресторатор, мультимиллиардер и повар Путина. С ЧВК «Вагнер» у Пригожина тесные связи. В конце января 2018 года он оповестил кремлевскую верхушку о своих планах в Сирии. Он намеревался заполучить доступ к курдским нефти и газу и получил зеленый свет, по всей видимости, лично от Путина. Захват месторождений, запланированный между 6 и 9 февраля, предполагался как «приятный сюрприз для Асада». «Вашингтон Пост» ссылается на перехваченные телефонные разговоры Пригожина.

Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что США обвиняют Пригожина в причастности к хакерским атакам в ходе предвыборной кампании 2016 года. В настоящее время он находится в санкционном списке США.

После такого потока разоблачений и обвинений как изнутри, так и снаружи, Кремль уже не в силах держаться за свою ложь. Признав гибель «нескольких десятков» российских граждан в бою за Дейр эз-Зор, Кремль, однако, подчеркнул, что речь идет исключительно о наемниках, а не об официальных солдатах.

8) Раскрыл скандал — и выпал из окна

Максим Бородин — один из тех журналистов, что помогли общественности узнать правду. Он — сотрудник сайта екатеринбургского отдела газеты «Новый день». Именно Бородин раскрыл, как «Группа Вагнера» вербовала отчаявшихся асбестовцев в наемники. И он же брал интервью у солдатских вдов.

В пять утра 11 апреля 2018 года Бородин звонит другу и сообщает, что его дом окружили сотрудники спецслужб в камуфляже и шапках-масках. Говорит, что ему страшно, и просит друга нанять адвоката. Через час он перезванивает и говорит, что это всего лишь учения, пишет друг в «Фейсбуке».

На следующий день, 12 апреля, Бородин падает с балкона пятого этажа.

Полиция немедленно возбуждает дело по статье «самоубийство», однако коллеги Бородина сообщают российскому корреспонденту «Дэйли Бист» (Daily Beast), что самоубийство полностью исключено. Бородин был выдающимся журналистом и горел за свое дело. Его недавно повысили, и в скором времени он намеревался перебраться в головной офис «Нового дня» в Москве . Покончить с собой он никак не мог, его убили. Это не что иное, как месть за его разоблачения о ЧВК «Вагнер» и Сирии — настолько глубоко они зацепили российские власти, считают друзья и коллеги.

9) «Мы отправили на тот свет пару сотен русских»

На другом же берегу Атлантики молчать явно не намерены. Возьмем, например, Майка Помпео (Mike Pompeo) и его недавнюю речь в Сенате. Тогда он еще был директором ЦРУ , но сейчас уже служит министром иностранных дел.

«Несколько недель назад русские встретились с равным противником, пара сотен русских погибло», — заявил Помпео, по сообщению «Дефенс Пост».

И Кремль ничегошеньки поделать не может. Операция, по всей видимости, была утверждена лично президентом Путиным и заказана и оплачена одним из его близких друзей-олигархов. Это была «черная» операция, осуществляли которую наемники, по чистой случайности оказавшиеся русскими.

С точки зрения мирового права зацепиться также не за что. Наемники мало того что нарушили мирный договор, так еще и в принципе не входят в Женевскую конвенцию о правах воюющих сторон и военнопленных.

Таким образом, мир стал свидетелем самых кровопролитных боев между американскими и российскими солдатами со времен 1918 года, когда американский экспедиционный корпус высадился в Сибири.

И американцы, судя по всему, одержали верх.