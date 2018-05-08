Озеленение пройдет в Таганском районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» проведут работы по благоустройству и озеленению Таганского района. Об этом 8 мая сообщил ведущий инженер управляющей организации Игорь Дашковецкий.

— Мы проведем комплексные работы по адресам: улица Рабочая, дом 6, корпус 1; улица Библиотечная, дома 13, 15; и улица Николоямская, дома 19, 34/26, 39/43, 45. Там отремонтируют асфальт, заменят покрытие на детских площадках, обновят газон и посадят кустарники, — уточнил Игорь Дашковецкий.

Он добавил, что благоустройство в районе устраивают в каждый год.

Работы могут завершить уже к началу Чемпионата мира по футболу — 2018.