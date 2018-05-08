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Инвестиции в реальный сектор обсудят на выездной сессии ПМЭФ-2018 в Калмыкии
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Инвестиции в реальный сектор обсудят на выездной сессии ПМЭФ-2018 в Калмыкии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основными темами бизнес-сессии станут развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры для повышения конкурентоспособности региона.
15 мая 2018 года в городе Элисте Республики Калмыкия пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.
Сессия продолжит цикл мероприятий, направленных на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий.
Основными темами бизнес-сессии станут развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры для повышения конкурентоспособности региона. Цель дискуссии — повышение информированности регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через действующие госпрограммы. В России сегодня созданы институты и механизмы поддержки развития промышленности — от привлечения финансирования, поиска и внедрения технологических решений до помощи в поиске рынков сбыта в стране и за рубежом.
Отдельное внимание на выездной сессии будет уделено информированию о мерах государственной поддержки для бизнеса. Участники пленарного заседания обсудят следующие вопросы: как помочь предприятиям в российских регионах разобраться в глобальных трендах и встроиться в цепочки производств международных лидеров, какие возможности предлагает сегодня государство, чтобы стимулировать создание новых предприятий, и что необходимо для привлечения инвестиции в реальный сектор.
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