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Полина Гагарина продемонстрировала роскошную фигуру в бикини
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Полина Гагарина продемонстрировала роскошную фигуру в бикини 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@gagara1987Полина Гагарина продемонстрировала роскошную фигуру в бикиниОтснявшись в новом клипе на песню «Выше головы», Полина Гагарина (30) улетела отдыхать на Мальдивы. Это любимый курорт певицы и ее супруга, фотографа Дмитрия Исхакова. Гагарина любит острова за невероятные пейзажи и возможность побыть в уединении. Правда, в первый же день исполнительница и ее семья пережили не самые приятные моменты: ночью разыгралась невероятная гроза. Полина поделилась с подписчиками: Сегодня ночью была страшная гроза… страшная это мягко говоря… такого звука я не слышала никогда! Небеса разверзлись, не просто оборот речи, в этом случае, а в прямом! Сын побелел от страха, молния вспыхнула рядом с нашей виллой диким треском, а потом все повторилось несколько раз и ливанул дождь стеной!
Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 6 Май 2018 в 2:07 PDT  Певица переживала, что будет мало солнечных фотографий в этот раз, но, как оказалось, зря. Погода наладилась, и Гагарина начала делиться с фолловерами свежими снимками. На одной из них певица продемонстрировала идеальную фигуру. Полина не скрывает, что оставаться в форме ей удается только благодаря ограничениям в еде и почти ежедневным тренировкам. Мама двоих детей не ест сладости, мучное и фастфуд. А заниматься предпочитает дома с персональным тренером. Она частенько выкладывает свои занятия в сториз. Фолловеры по достоинству оценили фигуру певицы — она явно подготовилась к пляжному сезону: «Очень красивая! Фигура роскошная!», «Полина вы невероятно выглядите! Хоть на календарь!», «Ах, какая фигура! Завидую вашей силе воли!». А тем временем Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе тайно сыграли свадьбу.
Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 8 Май 2018 в 5:17 PDT  Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 5 Май 2018 в 5:46 PDT
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