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Учащиеся школы № 1534 стали участниками торжественной линейки у памятного знака «Дот на Профсоюзной»
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Учащиеся школы № 1534 стали участниками торжественной линейки у памятного знака «Дот на Профсоюзной» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В честь великого праздника Победы сотрудники библиотеки № 178 вместе с третьеклассниками школы № 1534 провели торжественную линейку у памятного знака «Дот на Профсоюзной».
Представители библиотеки рассказали ребятам, что в этом месте в 1941 году проходил юго-западный участок оборонительного рубежа Москвы, занимаемый 2 Стрелковым батальоном 322 Ивановской им. М. В. Фрунзе дивизии.
После вступительного слова представителей библиотеки ребята прочитали стихи о войне, минутой молчания почтили память павших и возложили цветы к монументу.
Расходиться школьники не хотели — такой животрепещущей и важной для них оказалась тема далекой войны.
Этой торжественной линейкой библиотека открыла цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. В ближайшие дни в библиотеке ждут в гости школьников на патриотические программы, посвященные теме героев и героизма.
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