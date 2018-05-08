Для жителей Подмосковья организованы бесплатные консультации в юридических клиниках

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» сопровождает проект «Центр развития юридических клиник».

«Юридическая клиника — структурное подразделение вуза или юридическое лицо, созданное для обучения студентов навыкам профессиональной деятельности и оказывающее бесплатную юридическую помощь при условии обеспечения ее качества», — поясняется в документе.

Клиники на безвозмездной основе оказывают социально-правовые услуги населению, в том числе тем лицам, на которых не распространяется действие государственных гарантий. Правовая помощь оказывается по любым вопросам. Стать клиентами юридических клиник могут также некоммерческие организации, малый бизнес.

Как правило, прием в юридической клинике проходит в два этапа. На первом приеме посетитель подробно излагает консультанту суть проблемы, предоставляет документы, касающиеся вопроса. Ответ дается сразу, если вопрос простой, либо назначается повторный прием, обычно через неделю.

К повторному приему консультант готовит качественный ответ, советуется с руководителем. На втором приеме посетителю подробно разъясняется ответ на его вопрос. Если у посетителя не остается вопросов, консультация завершается. Один прием в среднем длится 1,5 часа.

В Подмосковье юридические клиники действуют на базе Международного юридического института, также ведет работу юридическая клиника общественной организации «Гильдия предпринимателей Московской области». Найти адрес юридической клиники можно на сайте проекта: http://codolc.com/clinics.