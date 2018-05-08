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В парке «Ветеран» Хорошево-Мневников отпразднуют День Победы
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В парке «Ветеран» Хорошево-Мневников отпразднуют День Победы 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В парке «Ветеран», который находится на территории памятника природы «Серебряный бор», 9 мая состоится праздник, посвященный Дню Победы.
— Участникам мероприятия предлагается принять участие в одном из двух мастер-классов — сделать красивую брошку в виде хризантемы из фетра или нарисовать на срезе дерева любой рисунок цветными акриловыми красками и гуашью. А еще любой желающий сможет принять участие в увлекательном квесте «Экознайка», в ходе которого нужно будет, прогулявшись по парку, найти ответы на вопросы и применить свои знания об экологии и о природе лесов, — рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Начало в 12.00. Мероприятие рассчитано на детей от пяти лет. Добраться до парка можно от метро «Полежаевская» на троллейбусе № 21 до конечной остановки «Берег Москвы-реки». (ео)
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