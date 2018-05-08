Квитанции за электроэнергию с новыми реквизитами начали получать вологжане 

Жителям Вологодской области направлено порядка 600 тысяч квитанций за апрель от филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Напомним, с апреля компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии.
Без комиссии вологжане могут оплатить счета в филиалах «Сбербанка», а также через отделения Почты России. В ближайшее время также появится возможность производить онлайн оплату на сайте компании, через ГИС ЖКХ. Потребителям рекомендуется быть внимательными и вносить плату по реквизитам, которые указаны в документе, полученном в мае.
За электроэнергию, потребленную в марте, и задолженность за предыдущие месяцы, нужно оплатить в «Вологдаэнергосбыт» по счетам этой компании. Для удобства вологжан на новых квитанциях синим цветом обозначены логотипы компаний «МРСК Северо-Запада» и «Россети». Если ранее был настроен автоплатеж или заведены шаблоны для оплаты в онлайн-сервисах, нужно заменить реквизиты в настройках. Лицевые счета и тарифы не изменились.
Все вопросы можно уточнить по бесплатной горячей линии: 8-800-707-88-35.