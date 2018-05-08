Ветераны смогут бесплатно ездить в архангельских автобусах пять дней

С 9 по 13 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на городских автобусах Архангельска

В администрации Архангельска сообщают, что все компании-перевозчики региональной Ассоциации автотранспортников готовы в эти дни перевозить ветеранов бесплатно неограниченное количество раз.

«Для предприятия, обслуживающего большое число маршрутов, бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной войны в честь праздника Победы — это возможность подчеркнуть особый статус людей, которые сделали все возможное для мирного будущего страны», — комментирует директор ООО «Архтрансавто» Николай КАРЯГИН.

Для бесплатного проезда ветеранам будет необходимо показать своё удостоверение. Поездки с электронной карты «Льготная» списываться при этом не будут.

Ранее в Архангельске было объявлено, что в День Победы в городе будет перекрыта часть улиц.