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Ветераны смогут бесплатно ездить в архангельских автобусах пять дней
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Ветераны смогут бесплатно ездить в архангельских автобусах пять дней 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
С 9 по 13 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на городских автобусах Архангельска.
В администрации Архангельска сообщают, что все компании-перевозчики региональной Ассоциации автотранспортников готовы в эти дни перевозить ветеранов бесплатно неограниченное количество раз.
«Для предприятия, обслуживающего большое число маршрутов, бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной войны в честь праздника Победы — это возможность подчеркнуть особый статус людей, которые сделали все возможное для мирного будущего страны», — комментирует директор ООО «Архтрансавто» Николай КАРЯГИН.
Для бесплатного проезда ветеранам будет необходимо показать своё удостоверение. Поездки с электронной карты «Льготная» списываться при этом не будут.
Ранее в Архангельске было объявлено, что в День Победы в городе будет перекрыта часть улиц.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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