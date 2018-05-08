В Волгоградской области нашли тело 9-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки

В Суровикинском районе Волгоградской области в реке Чир обнаружено тело 9-летнего Андрея Г., который пропал во время прогулки 21 февраля. И, как выяснилось, утонул.

Как сообщили РИА34 в областной службе спасения, тело мальчика нашли в водоеме примерно в нескольких километрах от того места, где он провалился под лед.

— Тело обнаружили в реке Чир в шести километрах ниже по течению, — пояснили в правоохранительных органах . — На месте сейчас работают следователи.

Напомним, третьеклассник Андрей Г. бесследно исчез вечером 21 февраля. Он не вернулся домой с прогулки. Он вышел от бабушки, сообщив ей, что идёт к другу, однако до дома не дошел.

Сначала у берега реки Чир обнаружены следы ребёнка. Как выяснилось во время розыска и проверки, Андрей был у речки с другом. Оба мальчика провалились под лед, но выбраться из смог только один. Андрей ушел под воду. С конца февраля поиски практически не прекращались.