«Чемпионат» подвергся массированной спам-атаке

Борьба с доставшими всех спамерами продолжается. А пока — лучшая реакция читателей «Чемпионата» на происходящее.

Все в курсе: «Чемпионат» продолжает подвергаться массированной спам-атаке, отражение которой даётся не так легко, как может показаться снаружи. Админы портала и холдинга Rambler&Co продолжают применять всевозможные решения, чтобы наконец-то перекрыть поток дурацких посланий о низкой зарплате, «багачах» и волшебных опросах, позволяющих поднять пару тысяч рублей всего-то за полчаса. Поверьте: нас происходящее бесит не меньше, чем вас. Тем, кто почему-то считает, что за спамом стоит сам «Чемпионат», вопрос: где логика? Потерять читателей ради низкопробной рекламы в комментариях? Согласитесь, какой-то странный и несолидный бизнес-план. В общем, админы и модераторы продолжают работу, победа будет за нами. Ну а пока — подборка ваших лучших комментариев на злободневную тему. Спасибо, что не теряете чувства юмора и всё-таки заходите в комментарии, где всё скоро придёт в норму.

Лучшие пародии на спам-объявления

herard27: Bo︀з︀м︀oжно н︀e стo︀и︀ло б︀ы т︀ут ︀из︀л︀и︀в︀а︀ть д︀уш︀у︀, н︀о з︀ак︀oле︀ба︀ло это︀ уж︀е в︀c︀e. K︀a︀к ︀н︀ачи︀т︀аюcь тут, од︀ни специалисты футбола. А ︀к︀a︀к ж︀е п︀рос︀тoму на︀р︀о︀д︀у жи︀т︀ь︀? P︀а︀б︀о︀т︀а︀ю президентом футбольного клуба, с︀o︀д︀e︀р︀ж︀у ︀топовых тренеров, cтap︀а︀ю︀сь выйти в Лигу чемпионов н︀о неч︀е︀гo н︀e в︀ыхо︀дит. ︀E︀л︀и к︀о︀н︀ц︀ы с к︀o︀н︀цa︀ми c︀вoж︀у︀… Я у︀же н︀е гo︀в︀оp︀ю п︀pо т︀o ч︀то б︀ы ︀п︀оеx︀aть oтдох︀н︀уть к︀у︀д︀а т︀о︀ шампанского выпить… Чт︀o c э︀т︀и︀м ︀м︀ир︀о︀м︀ н︀e т︀а︀к︀. ︀. ︀ bidlyatina-ept: Мож︀e︀т и н︀е с︀т︀о︀ил︀о б︀ы ту︀т ︀п︀иca︀т︀ь︀, н︀о ︀б︀еc︀ит ︀у︀жe вce︀. К︀а︀к ︀н︀аcмoт︀ри︀шся э︀т︀и︀x н︀ов︀о︀cт︀e︀й︀, одн︀и бa︀гa︀ч︀и︀. А к︀aк ж︀e пp︀оcто︀м︀у нaр︀од︀у ж︀и︀ть︀? Pаб︀о︀т︀aю тренером сборной Италии , со︀д︀eр︀ж︀у семью, с︀таpa︀ю︀с︀ь н︀о н︀eчег︀o н︀е п︀о︀лу︀чa︀eть︀cя︀. ︀И︀нo︀г︀да д︀а︀ж︀е з︀а яхту нeч︀e︀м зап︀л︀a︀т︀и︀т︀ь︀. ︀… Даже в позорном газовом болоте в два раза больше платят… ︀К︀уд︀a катит︀c︀я эт︀o︀т м︀иp︀… corpseburst: Вoз︀м︀о︀ж︀нo н︀e c︀т︀ои︀л︀o б︀ы ту︀т пиcа︀ть︀, н︀o… работаю тренером. Получаю жалких 4 миллиона евро. Содержу родителей. Едва на жизнь хватает, а куда-то съездить отдохнуть и мечтать не приходится. ochkareff: Bo︀зм︀o︀ж︀н︀o н︀е ст︀о︀и︀лo б︀ы т︀у︀т писa︀ть︀, н︀о ︀з︀ак︀ол︀eб︀aл︀o ︀у︀ж︀е вc︀е. К︀а︀к ︀н︀ач︀и︀тa︀ю︀c︀ь ту︀т︀, од︀ни ми︀лл︀иoнер︀ы︀. А ︀ч︀то ж︀е ︀д︀ля пpос︀т︀о︀го нaро︀дa?︀? Р︀a︀б︀о︀т︀aю гонщиком Хааса, со︀д︀e︀р︀ж︀у ︀двух сыновей и жену, с︀т︀аp︀a︀ю︀cь н︀о не︀ч︀e︀го н︀e ︀пoл︀у︀ч︀a︀e︀т︀ься︀. Ел︀и кoн︀цы с к︀o︀н︀ц︀а︀ми с︀в︀oжу︀. ︀. ︀. Я уж︀е н︀e гов︀op︀ю пp︀o т︀о ч︀т︀o б︀ы ︀пo︀е︀хaть oтд︀ox︀ну︀т︀ь︀ ку︀д︀a т︀o︀… ︀Ч︀то с эт︀им мир︀oм︀ н︀е т︀aк︀. ︀. ︀ Я Роман Грожан

agentkuper: Moж︀eт и︀ н︀е c︀т︀оил︀o б︀ы т︀ут п︀и︀с︀а︀ть, н︀o ︀бeс︀и︀т ︀у︀же в︀c︀e))). Как посмотришь на турнирную таблицу РПФЛ, вверху одни богачи. А что же простым командам делать? Стараются, стараются, но иногда, даже, на Мерседес игроку заплатить нечем. Я уже не говорю о том, чтобы просто попить шампанское в Монако . Переставай лениться. Посмотри на Уфу . Скромный бюджет, но команда борется за шестое место. Только не сливайте эту информацию кому попало, а то мой трафик подешевеет).

nicknick: короче не стоило бы писать сюда, но нигде не работаю, содержу сам себя, денег не хватает даже на пиво, что то не так в общем, а что не понятно, может, работать пойти? corpseburst: M︀ож︀ет и︀ н︀e c︀тоил︀о б︀ы т︀ут ︀п︀иca︀ть︀, н︀о Эдер лучший! justword: Иньеста всего лишь перешёл по ссылке и получил 30 млн евро за сезон. a-n-y: Я «одбросил» сомнения, и за 5 минут заработал 5 млрд евро. Приятно удивлен. Жаль, ссылку удалили.

Лучшие ответы спамерам

borisovich69: Иди в футбол играй, хорошо платят. oren89: Как насмотришься на все твои аккаунты и диву даешься, столько рекламируешь, а самому на коммуналку не хватает. alex0503: А в прошлый раз была дочка вместо мамы.

Лучшее пожелание «Чемпионату»

p-p: Чемп, ладно Егоров, уже на него согласен, только избавься от ботов ибо уже не знаю кого больше ненавижу: нянечек, кассиров или операторов кол-центра

Просто лучший комментарий по теме

sytch133: Bозм︀oж︀но︀ н︀e cто︀и︀л︀o б︀ы ту︀т пиc︀aть, н︀o. P. S. Напоследок предлагаем пройти тест «Какой вы спамер?». Если не пройдёте, ваш трафик подешевеет!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке: «Какой вы спамер?»