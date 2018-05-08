Кто внёс больший вклад в Победу Жуков или Рокоссовский

Дебют Жукова в боях с японцами был успешным. Его наградили Звездой Героя Советского Союза. Одновременно с этими событиями в марте 1940 года Рокоссовский был реабилитирован. После этого он никогда не расставался с маленьким браунингом, который носил в заднем кармане брюк. В 1940-м году он восстановлен в звании генерал-майора и отправлен служить в Киевский особый военный округ под начало своего бывшего подчиненного генерала армии Жукова. О первой встрече после долгой разлуки ни он, ни Жуков воспоминаний не оставили. [С-BLOCK]

В начале 1941 года Жуков стал начальником Генерального штаба . В это время Рокоссовский — командующий резервного корпуса.

Война застала начальника Генштаба Жукова в Москве . Уже вечером 22 июня 1941 года он из Кремля улетает на Юго-Западный фронт и отдает приказ нанести удар четырьмя механизированными корпусами в районе Дубно-Луцк-Броды. В этом сражении с немцами принимает и корпус Рокоссовского, который один из немногих был отлично подготовлен и сражался достойно. На этом участке разразилось крупнейшее танковое сражение, которое задержало продвижение войск противника почти на неделю.

Первая награда Рокоссовского

И вот уже Рокоссовского отправляют спасать положение под Смоленском. По дороге его настигает весть о награде. А ведь награждали в эти дни скупо. 23 июля 1941 года он получил орден «Красное знамя» за контрудары мехкорпусов на Юго-Западном фронте.

Смоленск был сдан. Но армейские группы Рокоссовского отбили Радчинскую и Смоленскую переправы. По ним остатки двух армий ушли на восток.

А вот над Жуковым нависла настоящая угроза. На следующий день после сдачи Смоленска, его отстранили от должности начальника Генштаба. Хотели расстрелять. Но не стали. И уже через месяц Жуков проводит первую успешную операцию в Ельне.

Москву освобождали вместе

Звездный час Жукова — это оборона Москвы и контрудар. Это относится и к Рокоссовскому. 13 декабря во всех газетах вышли победные статьи, где в основном фигурировали эти две фамилии.

Но именно под Москвой два полководца крупно поспорили. Рокоссовский считал, что приказ «Ни шагу назад» — это всего лишь бумажное прикрытие себя, как военачальника, который отдал такой приказ, а уж там выполнили или нет — это не моя вина. Жуков заставлял любой ценой держать фронт. Рокоссовский просил его отступить до Истринского водохранилища, но командующий фронтом Жуков отказал. Тогда Рокоссовский обращается через голову Жукова к начальнику Генштаба и получает от него «добро» на отход. Жуков узнает об этом, делает грубое замечание Рокоссовскому и приказывает отменить отступление. В итоге из-за этого немецкие войска дошли до Красной Поляны и видели столицу уже из биноклей.

После разгрома немцев под Москвой, Жуков командует Западным фронтом под Ржевом, а когда его наступательная операция потерпела поражение, он отправил Рокоссовского спасать всю операцию на свой левый фланг под Сухиничи . Крупнейший транспортный узел под Калугой вскоре был освобожден, а вот из армии Рокоссовский выбыл надолго. В Сухиничах он был тяжело ранен осколком снаряда. Неделю был между жизнью и смертью. Но все-таки ему суждено было выжить.

Сталинградскую битву выиграл Рокоссовский

После окружения Сталинградской группировки Паулюса в 1942 году американский журнал «Тайм» поместил фото Рокоссовского на обложку, о герое узнал весь мир.

Практически во всех операциях, которые проводил Рокоссовский , у него не было поражений.

Спор двух полководцев о том, кто из них двоих внес больший вклад в Победу, впервые начали они сами в 1965 году. Острый спор развязался относительно операции «Багратион», в ходе которой была освобождена вся Белоруссия. Эта операция вошла во все учебники по военному искусству. Новизна ее была в том, что предусматривалось два главный удара вопреки всем канонам, ведь так ослабляется центр оперативного направления. Но именно на этом варианте наступления настаивал Рокоссовский.

В интервью « Литературной газете » Константин Рокоссовский рассказал, как защищал перед Сталиным свой план наступления на заседании Ставки. Сталин наставал сосредоточиться на одном направлении. Но Рокоссовский настаивал на своем мнении потому, что в болотистых лесах Полесья войска в буквально смысле будут наступать себе на пятки и наступление захлебнется. Сталин сказал командующему 1-ым Белорусским фронтом Рокоссовскому, чтобы тот вышел в соседнюю комнату и подумал. В комнате, где сидели все члены Ставки, наступила тишина. Генерал вышел, а потом снова вернулся и все же отстоял свой план.

После выхода этого интервью, Константину Рокоссовскому пришло письмо от Жукова, который находился в 60-х годах в опале у Хрущева и поэтому публично в газете ответить не мог. Жуков в письме выразил сомнение, что вообще такой спор со Сталиным был в те дни. Такого в мае 1944 года не было. Но Рокоссовский от своих слов не отказался. Накануне операции «Багратион» Сталин прислал ему маршальские погоны, а после операции наградил Звездой Героя Советского Союза. [С-BLOCK]

Немцы боялись его и прозвали «генерал-кинжал» за молниеносные рассекающие удары прорыва обороны.

По воле Сталина Берлин взял Жуков

Война близилась к концу. И командующему 1-ым Белорусским фронтом Рокоссовскому предстояло взятие Берлина. Но неожиданно в середине ноябре 1944 года Рокоссовский получил назначение стать командующим 2-ым Белорусским фронтом.

Вместо него Жуков был назначен командующим 1-ым Белорусским фронтом. Он провел Берлинскую операцию. Прорыв от Вислы до Одера и дальше до Берлина был победным.

В июне 1945 года командовал парадом Победы на Красной площади Константин Рокоссовский, а принимал парад — Георгий Жуков.