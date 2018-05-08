Литературно-музыкальный вечер в честь Великой Победы состоится на Перерве

В среду, 9 мая, в библиотеке №129 на улице Перерва состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню Победы.

Как рассказала заведующая Елена Пеленова , участники программы, жители района Марьино, пообщаются в формате «Свободного микрофона». Темой вечера станут произведения о Великой Отечественной войне и подвиге нашего воинства.

Творческий вечер начнется в 20.00 по адресу: улица Перерва, дом 56\2, станция метро «Братиславская». Регистрация на мероприятие по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/46.. (то)