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Ул. Дачную в Самаре планируют реконструировать в следующем году
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Ул. Дачную в Самаре планируют реконструировать в следующем году 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: 63.ru
Ежегодное увеличение количества дорог местного значения, которые соответствуют нормативам, — одна из первостепенных задач, реализуемых в Самаре. Ее выполнению способствует федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», предусматривающий значительное финансирование из вышестоящих бюджетов.
Так, в 2018 г. в Самарско-Тольяттинской агломерации будут отремонтированы 79 автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью 143,7 км. На эти цели в текущем году выделяется 3, 6 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. — из федерального бюджета, 2,6 млрд руб. — из областного бюджета.
Только в Самаре в рамках проекта в прошлом году привели в порядок 50 км дорог, в текущем году запланировано отремонтировать еще 45 км. Две из них — по ул. Ново-Вокзальной и ул. Солнечной — были взяты в работу уже в середине апреля. И сейчас на этих объектах ремонт вступил в основную фазу — ведется укладка нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия.
Вместе с тем есть понимание, что необходим не только ремонт, но и реконструкция и строительство. В частности, на улице Дачная, которая играет важную роль с точки зрения обеспечения транспортной доступности и необходимости горожанам. Здесь требуются уже кардинальные меры — фактически строительство новой дороги.
"В местном бюджете предусмотрены средства на завершение корректировки проекта строительства улицы Дачная на участке от Московского шоссе до улицы Пензенская. По окончании этого вида работ предстоит процедура государственной экспертизы, после чего в 2019 году планируется старт строительства. Для более оперативной реализации таких мероприятий в настоящее время рассматривается возможность включения участка в перечень для обновления в следующем сезоне в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», — сообщила руководитель департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.
Как пояснила руководитель профильного департамента, здесь планируется устройство четырех полос для движения транспорта (каждая — по 3,5 м), тротуаров и др. элементов, обеспечивающих все необходимое для комфортного движения как автомобилистов, так и пешеходов. Город нацелен сделать все возможное, чтобы ул. Дачная преобразилась масштабно, комплексно в течение следующего дорожно-строительного сезона.
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