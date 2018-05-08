Там, где сажали картошку: власти пообещали построить дорогу на улице Дачной в 2019 году 

Улицу Дачную отремонтируют на участке от Московского шоссе до улицы Пензенской. Фактически там необходимо строительство новой дороги. Работы запланированы на 2019 год. Об этом сообщила руководитель департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.
По ее словам, в местном бюджете уже заложены средства на завершение корректировки проекта. После того, как он пройдет государственную экспертизу, администрация проведет торги по выбору подрядчика.
— Чтобы более оперативно приступить к работе, рассматривается возможность включения участка в перечень для обновления в следующем сезоне в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», — сказала Елена Бондаренко.
На Дачной планируют сделать 4 полосы движения шириной 3,5 метра каждая. Также там появятся тротуары и дорожки для пешеходов.
Внимание к улице Дачной привлек художник Лев Ушаков. Он устроил акцию, во время которой посадил в выбоинах 4 килограмма картошки.
«Лунные кратеры» на Дачной уже высмеивали на просторах интернета. Фотографии стали мемом и попали в заграничные таблоиды: в Великобритании о самарских дорожных червях узнали читатели Daily Mail, The Sun и зрители канала BBC 2. 30 апреля улицу высмеяли в паблике «Фрустрация».