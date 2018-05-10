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«Берлин» в третий раз подряд выиграл чемпионат Германии
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«Берлин» в третий раз подряд выиграл чемпионат Германии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
«Берлин» в пятом матче финальной серии плей-офф мужского чемпионата Германии на выезде уверенно переиграл «Фридрихсхафен». Столичная команда одержала победу в решающем противостоянии со счётом 3-2.
Подопечные Стиляна Мокулеску стали чемпионами Германии в девятый раз в своей истории и в третий раз подряд. В регулярном чемпионате «Берлин» стал вторым, уступив «Фридрихсхафену» 14 очков.
Мужчины. Чемпионат Германии Плей-офф. Финал. Пятый матч
«Фридрихсхафен» — «Берлин» — 0:3 (20:25, 17:25, 22:25) счёт в серии: 2-3.
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