«Берлин» в третий раз подряд выиграл чемпионат Германии

«Берлин» в пятом матче финальной серии плей-офф мужского чемпионата Германии на выезде уверенно переиграл «Фридрихсхафен». Столичная команда одержала победу в решающем противостоянии со счётом 3-2.

Подопечные Стиляна Мокулеску стали чемпионами Германии в девятый раз в своей истории и в третий раз подряд. В регулярном чемпионате «Берлин» стал вторым, уступив «Фридрихсхафену» 14 очков.

Мужчины. Чемпионат Германии Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Фридрихсхафен» — «Берлин» — 0:3 (20:25, 17:25, 22:25) счёт в серии: 2-3.