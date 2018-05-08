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В Северной Осетии определят запасы питьевой воды и варианты ее рационального использования
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В Северной Осетии определят запасы питьевой воды и варианты ее рационального использования 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 8 мая. /ТАСС/. Инвентаризация месторождения питьевой воды будет проведена в Северной Осетии для определения запасов и ее рационального использования. Об этом на заседании правительства республики сообщил министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев.
"Будет проведена инвентаризация месторождения питьевой воды — родниковой и подземной, а также всех самовольно пробуренных скважин для добычи воды на территории республики. Нужно это для оценки состояния месторождений, запасов, качества и вариантов рационального использования", — сказал Мамиев.
Инвентаризация поможет также провести анализ по использованию самотечного водоснабжения в населенных пунктах республики.
Как отметил председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев, эта работа положительно отразится как на экологии, так и экономике региона.
"Хорошая работа планируется. Особенно вы подчеркнули важность разработки стратегии водопользования, то есть долгосрочные планы использования водных ресурсов республики — один из важных факторов развития экономики, потому что исследования отечественных и зарубежных ученых говорят о том, что в ближайшие десятилетия будет наблюдаться дефицит воды", — сказал Тускаев.
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