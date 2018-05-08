В Северной Осетии определят запасы питьевой воды и варианты ее рационального использования

ВЛАДИКАВКАЗ , 8 мая. / ТАСС /. Инвентаризация месторождения питьевой воды будет проведена в Северной Осетии для определения запасов и ее рационального использования. Об этом на заседании правительства республики сообщил министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев.

"Будет проведена инвентаризация месторождения питьевой воды — родниковой и подземной, а также всех самовольно пробуренных скважин для добычи воды на территории республики. Нужно это для оценки состояния месторождений, запасов, качества и вариантов рационального использования", — сказал Мамиев.

Инвентаризация поможет также провести анализ по использованию самотечного водоснабжения в населенных пунктах республики.

Как отметил председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев , эта работа положительно отразится как на экологии, так и экономике региона.

"Хорошая работа планируется. Особенно вы подчеркнули важность разработки стратегии водопользования, то есть долгосрочные планы использования водных ресурсов республики — один из важных факторов развития экономики, потому что исследования отечественных и зарубежных ученых говорят о том, что в ближайшие десятилетия будет наблюдаться дефицит воды", — сказал Тускаев.