В Хакасии ЮИДовцы и общественники дарили ветеранам броши, сделанные своими руками 

Накануне дня Великой Победы в г. Сорске прошла уже ставшая традиционной акция «Брошь для ветерана». Юные инспекторы дорожного движения совместно с инспектором по пропаганде ОГИБДД ОтдМВД России по г. Сорску Екатериной Марочкиной и членом Общественного совета при отделении полиции Еленой Станкевич поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим праздником.
Ребята выразили глубокое уважение и признательность людям, которые защищали Родину, вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую жизнь.
Юные инспекторы дорожного движения сказали спасибо за героизм и самоотверженность, за мужество и за наш покой. Школьники подарили ветеранам броши, которые сделали своими руками. Одним из элементов украшений стала световозвращающая лента. Не забыли в эти предпраздничные дни и ветеранов службы МВД, которые на протяжении многих лет стояли на страже закона и порядка.