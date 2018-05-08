В Хакасии ЮИДовцы и общественники дарили ветеранам броши, сделанные своими руками

Накануне дня Великой Победы в г. Сорске прошла уже ставшая традиционной акция «Брошь для ветерана». Юные инспекторы дорожного движения совместно с инспектором по пропаганде ОГИБДД ОтдМВД России по г. Сорску Екатериной Марочкиной и членом Общественного совета при отделении полиции Еленой Станкевич поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим праздником.

Ребята выразили глубокое уважение и признательность людям, которые защищали Родину, вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую жизнь.