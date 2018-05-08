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Арабская молодёжь стала видеть в России союзника
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Арабская молодёжь стала видеть в России союзника 

News.ru 1 час назад
Организация ASDA`A Burson-Marsteller провела опрос среди представителей арабской молодёжи от 18 до 24 лет, по итогам которого США впервые не вошли в список пяти предполагаемых союзников, сообщает CNBC.
На данный момент большинство молодых арабов скорее рассматривает США как противника.
Опрос 2018 года показал, что ОАЭ и Саудовская Аравия остаются ближайшими союзниками арабской молодёжи. США, в свою очередь, спустились до 11 строки, впервые покинув пятёрку лидеров. Россия, наоборот, оказалась в первой четвёрке, поскольку за последние несколько лет страна предприняла немало усилий для улучшения отношений со странами Ближнего Востока.
Опрос проводился лично среди 3,5 тыс. участников с равным соотношением мужчин и женщин. Во всём ближневосточном регионе 31% предпочёл Россию и только 15% — США.
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