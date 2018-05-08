Арабская молодёжь стала видеть в России союзника

Организация ASDA`A Burson-Marsteller провела опрос среди представителей арабской молодёжи от 18 до 24 лет, по итогам которого США впервые не вошли в список пяти предполагаемых союзников, сообщает CNBC.

На данный момент большинство молодых арабов скорее рассматривает США как противника.

Опрос 2018 года показал, что ОАЭ Саудовская Аравия остаются ближайшими союзниками арабской молодёжи. США, в свою очередь, спустились до 11 строки, впервые покинув пятёрку лидеров. Россия , наоборот, оказалась в первой четвёрке, поскольку за последние несколько лет страна предприняла немало усилий для улучшения отношений со странами Ближнего Востока.

Опрос проводился лично среди 3,5 тыс. участников с равным соотношением мужчин и женщин. Во всём ближневосточном регионе 31% предпочёл Россию и только 15% — США.