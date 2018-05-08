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В Суздальском районе уничтожили Мемориальный сквер
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В Суздальском районе уничтожили Мемориальный сквер 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Неприятный сюрприз подготовила жителям села Крапивье Суздальского района местная администрация. В канун празднования Дня победы в течение одного дня были спилены все деревья в местном сквере, в центре которого расположен мемориал погибшим воинам — всего в боях Великой Отечественной войны участвовало около сотни уроженцев Крапивья.
Инициативная группа местных жителей обратилась к руководителю общественного проекта «Чистый Суздаль — Чистая Россия» Павлу Малькову, пояснив, что приказ спилить деревья отдал глава администрации Селецкого сельского поселения Николай Курашкин.
По словам жителей, данные деревья были посажены детьми и внуками погибших воинов в середине 80-х годов прошлого века. Причем, как уверяют местные, все вырубленные деревья вовсе не были больными — под пилу и топор пошли насаждения, которые могли радовать зеленью еще не один десяток лет. Но теперь на месте сквера остались одни голые пеньки.
— Данный сквер был вандальски уничтожен, — прокомментировал руководитель проекта «Чистый Суздаль — Чистая Россия» Павел Мальков. — Обычно, из практики других поселений, когда старые деревья спиливают, сажают что-то новое, а место облагораживают, разбивают какие-то клумбы. Здесь же здоровые деревья спилили, а оставили торчать голые пеньки. Действия местной администрации я считаю безобразием. Все работы нужно было сначала согласовать с жителями села, которые являются хранителями данного места.
Павел Мальков обратил внимание и на состояние самого воинского мемориала. Так, путь к памятнику погибшим солдатам лежит через дорожку, выложенную плиткой, которая уложена как попало: часть плиток потрескалась, часть — выпирает и вываливается из кладки.
А ведь администрации области настоятельно рекомендовала всем муниципальным поселениям привести в порядок мемориалы воинской славы к празднованию 73-годовщины со Дня великой Победы.
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