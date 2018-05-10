В Уфе на «Северном кладбище» асфальтом засыпали могилы

Огромные кучи старого асфальта завалили захоронения на «Северном кладбище» Уфы в поселке Тимашево. 7 мая уфимка Элина приехала навестить могилу отца, и с трудом смогла подобраться к памятнику. — Рядом с могилой отца находится место для захоронения неопознанных. Эти кучи асфальта высыпали там еще в прошлом году, завалили несколько безымянных крестов. Я зашла в администрацию, возмутилась, мол, что же вы делаете? Когда уберете это безобразие? — возмущается девушка. — Там была женщина, она сказала: «Не переживайте, скоро уберем», причем с таким видом, словно ей ничего не надо. И, конечно же, так ничего и не убрали! Я боюсь приехать в следующий раз к папе — вдруг его там уже не будет, и все в асфальт закатают.

Старый асфальт горкой завалил несколько могил и вплотную подобрался к следующим

Наш корреспондент побывал на «Северном кладбище» в четверг, 10 мая. За эти четыре дня кучи так никуда и не делись — асфальт так и лежал, рассыпанный по могилам. Дозвониться до администрации некрополя не вышло — никто не взял трубку. А вот в юротделе МБУ Комбината спецобслуживания, в ведении которого находится кладбище, к информации о беспорядках отнеслись серьезно.

Многие захоронения на участке — анонимные, и вступиться за покой родственников некому

— Устройством дорог занимаемся не мы сами, а подрядчик, — рассказали в КСО. — К сожалению, к нам никто с жалобами не обращался. И в администрации об этом ничего не знают, хоть и регулярно обследуют дороги. Представитель комбината записал данные заваленного участка и пообещал, что прямо сегодня даст распоряжение подрядчику привести захоронения в порядок. Ufa1 будет следить за развитием событий.

Огромные кучи старого асфальта появились в некрополе еще год назад, да так и не успели трансформироваться в дорогу