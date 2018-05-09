В центре Уфы отремонтировали обвалившуюся дорогу

Днем 9 мая в Ленинском районе башкирской столицы устранили последствия ЧП. Вечером во вторник, 8 мая, на дороге по улице Мустая Карима обвалился асфальт. Прохожие заметили глубокую яму и вызвали на место происшествия спецслужбы. Прибывшие коммунальщики огородили опасный участок специальными лентами и принялись латать проезжую часть.

— Сотрудники «БашРТС» оперативно провели работы. Они трудились со вчерашнего вечера. Участок дороги засыпали щебнем, — рассказали в городской администрации.

Кроме того, представитель коммунальной службы пообещал в скором времени заасфальтировать опасный участок.