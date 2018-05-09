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В центре Уфы отремонтировали обвалившуюся дорогу
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В центре Уфы отремонтировали обвалившуюся дорогу 

ufa1.ru 24 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Днем 9 мая в Ленинском районе башкирской столицы устранили последствия ЧП. Вечером во вторник, 8 мая, на дороге по улице Мустая Карима обвалился асфальт. Прохожие заметили глубокую яму и вызвали на место происшествия спецслужбы. Прибывшие коммунальщики огородили опасный участок специальными лентами и принялись латать проезжую часть.
— Сотрудники «БашРТС» оперативно провели работы. Они трудились со вчерашнего вечера. Участок дороги засыпали щебнем, — рассказали в городской администрации.
Кроме того, представитель коммунальной службы пообещал в скором времени заасфальтировать опасный участок.
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