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На дороге в центре Уфы провалился асфальт
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На дороге в центре Уфы провалился асфальт 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
Днем 8 мая жители Ленинского района стали свидетелями происшествия: посреди проезжей части на улице Мустая Карима, напротив дома № 42, провалился асфальт. Прохожие вызвали на место спасателей. Коммунальщики огородили опасный участок.
— На опасном участке работают спецслужбы. Ситуация на контроле у представителей районной администрации, — рассказали в уфимской мэрии.
Что стало причиной такой осадки покрытия, пока не понятно. Сотрудники башкирских инженерных сетей обещают в кратчайшие сроки выяснить обстоятельства происшествия и залатать дорогу. Столичная администрация приносит извинения перед уфимцами за доставленные неудобства.
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