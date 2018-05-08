На дороге в центре Уфы провалился асфальт

Днем 8 мая жители Ленинского района стали свидетелями происшествия: посреди проезжей части на улице Мустая Карима, напротив дома № 42, провалился асфальт. Прохожие вызвали на место спасателей. Коммунальщики огородили опасный участок.

— На опасном участке работают спецслужбы. Ситуация на контроле у представителей районной администрации, — рассказали в уфимской мэрии.