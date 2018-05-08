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Курортный сезон в Новороссийске официально откроют равно через месяц
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Курортный сезон в Новороссийске официально откроют равно через месяц 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 мая — Новая Кубань. В Новороссийске официальный старт курортного сезона запланирован на 8 июня. К этому времени городские власти собираются завершить благоустройство прибрежных территорий. В частности, полностью будут приведены в порядок пляжи Мысхако, «Нептун», «Суджукская коса» и «Центральный». За ходом выполнения работ следит лично глава курорта Игорь Дьяченко.
Накануне уровень подготовки новороссийских пляжей оценила специальная комиссия. Отмечено, что продолжается обустройство спусков для инвалидов, зачистка гранита, ремонт ступеней, замена и покраска опор. Все работы должны быть завершены к 15 мая.
Напомним, вГеленджике курортный сезон откроется 2 июня, в Анапе — 11 июня.
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