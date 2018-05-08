Курортный сезон в Новороссийске официально откроют равно через месяц

Краснодар . 8 мая — Новая Кубань. В Новороссийске официальный старт курортного сезона запланирован на 8 июня. К этому времени городские власти собираются завершить благоустройство прибрежных территорий. В частности, полностью будут приведены в порядок пляжи Мысхако, «Нептун», «Суджукская коса» и «Центральный». За ходом выполнения работ следит лично глава курорта Игорь Дьяченко

Накануне уровень подготовки новороссийских пляжей оценила специальная комиссия. Отмечено, что продолжается обустройство спусков для инвалидов, зачистка гранита, ремонт ступеней, замена и покраска опор. Все работы должны быть завершены к 15 мая.