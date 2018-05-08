Дубинский: Киеву не хватает плана, логики и ума

Кем надо быть, чтобы перекрыть половину Подола под предлогом «заботы о пешеходах» и одновременно — пустить движение по набережной от Подола в одну полосу, чем превратить центр в один сплошной затор?

Полагаю, или полным кретином, или мэром Киева. А вероятнее всего, и тем и другим одновременно.

На мой взгляд, вся деятельность Кличко, направленная на превращение Киева в подобие «европейского города» имеет совершенно обратный результат.

Город становится неудобным ни для пешеходов, ни для автомобилистов. Которые становятся заложниками разваливающегося транспорта, отсутствия развязок, хаотичной парковки и глупых решений чиновников.

Которые подменяют «реформы» бездарными попытками что-то поменять не меняя, ради демонстрации ни кому не нужной, а главное неэффективной деятельности.

Суть которой в отсутствии внятного плана, логики и — главное — ума