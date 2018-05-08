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Дубинский: Киеву не хватает плана, логики и ума
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Дубинский: Киеву не хватает плана, логики и ума 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Кем надо быть, чтобы перекрыть половину Подола под предлогом «заботы о пешеходах» и одновременно — пустить движение по набережной от Подола в одну полосу, чем превратить центр в один сплошной затор?
Полагаю, или полным кретином, или мэром Киева. А вероятнее всего, и тем и другим одновременно.
На мой взгляд, вся деятельность Кличко, направленная на превращение Киева в подобие «европейского города» имеет совершенно обратный результат.
Город становится неудобным ни для пешеходов, ни для автомобилистов. Которые становятся заложниками разваливающегося транспорта, отсутствия развязок, хаотичной парковки и глупых решений чиновников.
Которые подменяют «реформы» бездарными попытками что-то поменять не меняя, ради демонстрации ни кому не нужной, а главное неэффективной деятельности.
Суть которой в отсутствии внятного плана, логики и — главное — ума
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