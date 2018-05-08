В Саудовской Аравии женщины впервые получат водительские права 

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, согласно которому женщины впервые в истории получат право водить автомобиль. Об этом сообщило МИД королевства в Twitter.
"Указ короля: служба дорожного движения разрешает женщине водить машину в королевстве", — говорится в официальном сообщении министерства.
Официально сесть за руль женщины смогут с 24 июня 2018 года, передает телеканал Al Arabiya слова директора департамента дорожного движения МВД КСА Мохаммед аль-Бассами.
Отметим, что Саудовская Аравия считается одним из самых консервативных государств в мире, где права женщин строго ограничены во многих сферах. Споры о том, стоит ли выдавать женщинам права, идут достаточно давно. Одни говорили, что устранение гендерного неравенства в этой сфере значительно сэкономит время мужского населения, которые были вынуждены развозить своих дам. Однако были и противники нововведения. Так, например, один из имамов страны заявлял, что женщине нельзя доверить управление автомобилем, так как ее умственные способности «ограничены». Известно, что после такого заявления власти отстранили его от религиозной деятельности.