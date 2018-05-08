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Стартовал проект о нижегородцах — Героях Советского Союза и Героях России
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Стартовал проект о нижегородцах — Героях Советского Союза и Героях России 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
На сайте городской администрации стартовал патриотический проект «Истории о нижегородцах — Героях Советского Союза и Героях России». Его цель — формирование у подрастающего поколения интереса к истории Нижнего Новгорода и России, популяризация героев, чьими именами названы улицы приволжской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в проекте председатель Совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода, директор МБУ «Городской Дом ветеранов» Николай Колосов рассказывает о Герое СССР Дмитрии Аристархове, а председатель правления фонда «Жизнь после войны», член Совета ветеранов 22-й гвардейской армии, член Комитета нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ Алексей Меркурьев — о советском танкисте-асе Зиновии Колобанове.
Также в проекте принимают участие заместитель председателя нижегородского отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам Александр Соколов, Председатель правления НРО «Союз морских пехотинцев» Александр Грачев, председатель Совета ветеранов управления по конвоированию ФСИН России по Нижегородской области Евгений Смирнов, член Совета ветеранов ГУ МВД России по Нижегородской области Иван Кладницкий и другие ветераны, которые рассказывают о своих друзьях или героях Великой Отечественной войны, чьи судьбы не оставили их равнодушными.
Патриотическое воспитание молодежи должно опираться на достойные примеры, уверены кадровые офицеры, руководители общественных ветеранских организаций Нижнего Новгорода.
Напомним, что решение о реализации проекта «Истории о нижегородцах — Героях Советского Союза и Героях России» принято на заседании Координационного совета по взаимодействию с ветеранскими организациями под председательством мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова 27 апреля 2018 года.
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