Проект «Истории о нижегородцах — Героях Советского Союза и Героях России» стартовал на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф. Его цель — формирование у подрастающего поколения интереса к истории Нижнего Новгорода и России, популяризация героев, чьими именами названы улицы приволжской столицы.
Так, в проекте председатель Совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода, директор МБУ «Городской Дом ветеранов» Николай Колосов рассказывает о Герое СССР Дмитрии Аристархове, а председатель правления фонда «Жизнь после войны», член Совета ветеранов 22-й гвардейской армии, член Комитета нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ Алексей Меркурьев — о советском танкисте-асе Зиновии Колобанове.
Также в проекте принимают участие заместитель председателя нижегородского отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам Александр Соколов, Председатель правления НРО «Союз морских пехотинцев» Александр Грачев, председатель Совета ветеранов управления по конвоированию ФСИН России по Нижегородской области Евгений Смирнов, член Совета ветеранов ГУ МВД России по Нижегородской области Иван Кладницкий и другие ветераны, которые рассказывают о своих друзьях или героях Великой Отечественной войны, чьи судьбы не оставили их равнодушными.
Кадровые офицеры, руководители общественных ветеранских организаций Нижнего Новгорода уверены, что патриотическое воспитание молодежи должно опираться на достойные примеры. Участники проекта надеются, что их рассказы о выдающихся людях, наших земляках, совершивших настоящий человеческий подвиг, помогут современникам лучше узнать историю Отечества через судьбы Героев Российской Федерации и Советского Союза.
Напомним, что решение о реализации проекта «Истории о нижегородцах — Героях Советского Союза и Героях России» принято на заседании Координационного совета по взаимодействию с ветеранскими организациями под председательством мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова 27 апреля.