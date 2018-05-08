Проект «Истории о нижегородцах — Героях Советского Союза и Героях России» стартовал в Нижнем Новгороде

Проект «Истории о нижегородцах — Героях Советского Союза и Героях России» стартовал на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф. Его цель — формирование у подрастающего поколения интереса к истории Нижнего Новгорода и России , популяризация героев, чьими именами названы улицы приволжской столицы.

Так, в проекте председатель Совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода , директор МБУ «Городской Дом ветеранов» Николай Колосов рассказывает о Герое СССР Дмитрии Аристархове , а председатель правления фонда «Жизнь после войны», член Совета ветеранов 22-й гвардейской армии, член Комитета нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ Алексей Меркурьев — о советском танкисте-асе Зиновии Колобанове.

Кадровые офицеры, руководители общественных ветеранских организаций Нижнего Новгорода уверены, что патриотическое воспитание молодежи должно опираться на достойные примеры. Участники проекта надеются, что их рассказы о выдающихся людях, наших земляках, совершивших настоящий человеческий подвиг, помогут современникам лучше узнать историю Отечества через судьбы Героев Российской Федерации и Советского Союза.