Прогулочные зоны Самары обрабатывают от клещей и грызунов

Самаре от клещей обработают территорию площадью 192,59 га. Это места массового отдыха и пребывания населения, скверы, набережная, зоны туристических маршрутов и транспортные развязки.

— Специалисты уже приступили к работам. Также на этой неделе они должны провести обработку прогулочных зон от грызунов на площади 203,81 га, — сообщили в городской администрации.

Чиновники заверяют, что все работы выполняют по инструкции.

— Используемые препараты действуют исключительно на паразитов. Они не представляют токсикологической опасности для людей, а также не несут угрозы здоровью собак, кошек и других животных, — сказали представители мэрии.