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Прогулочные зоны Самары обрабатывают от клещей и грызунов
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Прогулочные зоны Самары обрабатывают от клещей и грызунов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре от клещей обработают территорию площадью 192,59 га. Это места массового отдыха и пребывания населения, скверы, набережная, зоны туристических маршрутов и транспортные развязки.
— Специалисты уже приступили к работам. Также на этой неделе они должны провести обработку прогулочных зон от грызунов на площади 203,81 га, — сообщили в городской администрации.
Чиновники заверяют, что все работы выполняют по инструкции.
— Используемые препараты действуют исключительно на паразитов. Они не представляют токсикологической опасности для людей, а также не несут угрозы здоровью собак, кошек и других животных, — сказали представители мэрии.
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