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На ВИЗ-Стали наградили лидеров конкурса по охране труда
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На ВИЗ-Стали наградили лидеров конкурса по охране труда 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) наградили победителей конкурса по охране труда, который проводится с целью профилактики производственного травматизма и усиления внимания работников к вопросам безопасности. Материальные поощрения и корпоративные подарки получили 3 трудовых коллектива и 37 сотрудников.
Лидером основной номинации «Коллектив лучшей культуры производства» стал участок по производству газов энергетического управления. Жюри отметило отличное состояние санитарно-бытовых помещений в подразделении, неукоснительное соблюдение норм безопасности на рабочих местах, правильность применения средств индивидуальной защиты, активность сотрудников в мероприятиях по выявлению рисков.
В творческих номинациях конкурсанты должны были в нетривиальной форме напомнить коллегам о важности соблюдения правил техники безопасности на производстве и в быту. Лучший видеоролик с рассказом о последствиях неприменения средств индивидуальной защиты представил термист проката и труб Дмитрий Антонов.
В номинациях «Инструкция по охране труда» и «Агитационный плакат» победила инженер лаборатории производственно-экологического контроля Анна Маслякова.
Среди 25 участников номинации «Тематическое детских фото „Охраняем труд вместе!“ жюри решило не выявлять лидеров и поощрило всех призами для развития творческих способностей.
Полный фотоотчет можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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