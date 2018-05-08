На ВИЗ-Стали наградили лидеров конкурса по охране труда

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) наградили победителей конкурса по охране труда, который проводится с целью профилактики производственного травматизма и усиления внимания работников к вопросам безопасности. Материальные поощрения и корпоративные подарки получили 3 трудовых коллектива и 37 сотрудников.

Лидером основной номинации «Коллектив лучшей культуры производства» стал участок по производству газов энергетического управления. Жюри отметило отличное состояние санитарно-бытовых помещений в подразделении, неукоснительное соблюдение норм безопасности на рабочих местах, правильность применения средств индивидуальной защиты, активность сотрудников в мероприятиях по выявлению рисков.

В творческих номинациях конкурсанты должны были в нетривиальной форме напомнить коллегам о важности соблюдения правил техники безопасности на производстве и в быту. Лучший видеоролик с рассказом о последствиях неприменения средств индивидуальной защиты представил термист проката и труб Дмитрий Антонов

В номинациях «Инструкция по охране труда» и «Агитационный плакат» победила инженер лаборатории производственно-экологического контроля Анна Маслякова.

Среди 25 участников номинации «Тематическое детских фото „Охраняем труд вместе!“ жюри решило не выявлять лидеров и поощрило всех призами для развития творческих способностей.

Полный фотоотчет можно посмотреть ЗДЕСЬ.