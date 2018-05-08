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Джордж Клуни отметил день рождения с супругой в Нью-Йорке
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Джордж Клуни отметил день рождения с супругой в Нью-Йорке 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
6 мая известному актеру Джорджу Клуни исполнилось 57 лет. Он решил отметить свой день рождения в компании жены Амаль Клуни. Они посетили один из лучших ресторанов в Нью-Йорке. Именинник в тот день был облачен в синий костюм, а его супруга в черный комбинезон с элегантным поясом. Уже на следующий день они появились на Балу Института костюмов и голливудский актер не мог налюбоваться своей красавицей-женой, которая блистала в платье с длинным шлейфом.
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Клуни также поздравили поклонники. Они не перестают восхищаться тем, какой актер заботливый муж и отец. Напомним, четыре года назад артист объявил о помолвке с юристом Амаль и через несколько месяцев они поженились в Венеции. С ней звезду познакомил общий друг. Тогда Джордж даже не мог представить, что она пойдет с ним на свидание, а тем более согласится выйти за него замуж. В прошлом году они стали родителями двойняшек: Эллы и Александра. Не так давно папарацци удалось заснять супругу Джорджа, когда выходила из дома с дочкой. Поклонники считают, что малышка растет копией своей мамы.
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В прошлом году Клуни даже объявил о завершении своей карьеры, так как не хочет пропустить ни одного момента из жизни детей. Позже появилась информация, что он и его супруга решили обновить свои клятвы. Сообщалось, что они хотят устроить пышное торжество в Голливуде для родных и друзей.
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