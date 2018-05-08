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Стену Славы с именами героев войны и труда открыли в здании правительства Северной Осетии
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Стену Славы с именами героев войны и труда открыли в здании правительства Северной Осетии 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 8 мая. /ТАСС/. Стена Славы с именами уроженцев республики — героев Советского Союза, Социалистического Труда, полных кавалеров Ордена Славы, героев России и героев Труда РФ открылась в здании правительства Северной Осетии.
"Сделали мы это для того, чтобы наши младшие никогда не забывали об этих людях, чтобы они являлись для всех нас примером служения своей малой Родине, примером служения всей стране. Я думаю, было бы хорошо, если бы такие стенды открылись везде, где наша молодежь учится: в вузах, техникумах, спортивных школах и т.д. Чтобы на примере этих старших наша молодежь воспитывалась", — сказал на торжественной церемонии открытия Стены Славы глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который является инициатором ее создания.
Имена героев выбиты на большой мемориальной плите в Доме правительства.
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