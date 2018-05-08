СК проверяет сведения о разрушении в Краснодаре памятника погибшим в ВОВ 

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку в связи с разрушением в Краснодарском крае памятника воинам-освободителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которое, по имеющимся данным, произошло во время его ремонта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.
"По предварительным данным, памятник советских воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района, в конце апреля в ходе реконструкционных работ разрушился. Установлено, что памятник является объектов культурного наследия регионального значения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что материалы о произошедшем переданы в Славянский межрайонный следственный отдел из прокуратуры. В настоящее время сотрудники СК проводят проверку: выясняется законность получения разрешения на реконструкцию, опрашиваются лица, занимавшиеся ремонтными работами, должностные лица, заключившие договор на их выполнение.