СК проверяет сведения о разрушении в Краснодаре памятника погибшим в ВОВ

"По предварительным данным, памятник советских воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района, в конце апреля в ходе реконструкционных работ разрушился. Установлено, что памятник является объектов культурного наследия регионального значения", — говорится в сообщении.