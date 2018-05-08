Ещё
СК проверяет сведения о разрушении в Краснодаре памятника погибшим в ВОВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проверяет сведения о разрушении в Краснодаре памятника погибшим в ВОВ 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку в связи с разрушением в Краснодарском крае памятника воинам-освободителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которое, по имеющимся данным, произошло во время его ремонта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.
"По предварительным данным, памятник советских воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района, в конце апреля в ходе реконструкционных работ разрушился. Установлено, что памятник является объектов культурного наследия регионального значения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что материалы о произошедшем переданы в Славянский межрайонный следственный отдел из прокуратуры. В настоящее время сотрудники СК проводят проверку: выясняется законность получения разрешения на реконструкцию, опрашиваются лица, занимавшиеся ремонтными работами, должностные лица, заключившие договор на их выполнение.
ТАСС: последние новости
Украинские пограничники не пустили в страну двух россиян с георгиевскими лентами на багаже Постпред РФ назвал слова главы ОЗХО о 50-100 граммах в деле Скрипаля оговоркой Полицейские в Подмосковье пресекли производство контрафактной водки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»213
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко397
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото98
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина459
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится430
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение