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Роскомнадзор счел мероприятия 9 мая вредными для детей
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Роскомнадзор счел мероприятия 9 мая вредными для детей 

News.ru 1 час назад
Биробиджанское интернет-издание «Город на Бире» вынуждено было удалить публикацию с планом общегородских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
«Труженики Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу при реализации своих непростых полномочий узрели на нашем сайте страшное нарушение, о чём прислали нам соответствующее уведомление. По мнению надзирающего органа, мы опубликовали информацию, которая может причинить вред здоровью и развитию детей. Если вы подумали, что это жестокие сцены убийства или картинки эротического содержания, то будете неправы», — жалуются сотрудники издания на своем сайте.
Представитель Роскомнадзора считает, что на каждом мероприятии журналисты должны ставить знак информационной продукции (0+, 6+, 12+, 16+ или 18+). При этом ни к правительству ЕАО, ни к мэрии Биробиджана, которые этот план составили и распространили, ни к другим интернет-СМИ, которые разместили этот план на своих страницах, у Роскомнадзора вопросов не возникло.
«В итоге получилось, что наблюдать парад юных красноармейцев, участвовать в акции «Георгиевская лента», пройтись в колонне «Бессмертного полка», а также отведать солдатской каши можно только в том случае, если вам уже исполнилось 12 лет», — заключили в «Городе на Бире».
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