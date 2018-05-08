В Курской области действует «горячая линия» Росреестра

Позвонившие смогут получить консультацию по поводу порядка регистрации прав на недвижимость

Управлении Росреестра по Курской области действуют горячие телефонные линии. 17 мая жители Курска смогут позвонить по номеру: 52-98-04.в межмуниципальных отделах по Беловскому, Большесолдатскому и Суджанскому районам — (47143) 2-28-92; по Глушковскому, Кореневскому и Рыльскому — (47147) 2-32-16; по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому — (47148) 2-59-35; по Золотухинскому и Поныровскому — (47135) 2-10-52; по Курскому, Октябрьскому и Фатежскому — 51-16-44; по Курчатовскому, Конышевскому и Льговскому — (47131) 4-07-24; по Советскому, Черемисиновскому и Щигровскому — (47158) 2-11-10; Касторенский межмуниципальный отдел — (47157) 2-11-09; Обоянский межмуниципальный отдел — (47141) 2-21-79.

Куряне смогут получить консультацию по поводу порядка регистрации прав на недвижимость, осуществления государственного кадастрового учета, а также предоставления госуслуг Росреестра в электронном виде.