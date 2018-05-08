В Курской области действует «горячая линия» Росреестра 

Позвонившие смогут получить консультацию по поводу порядка регистрации прав на недвижимость
В Управлении Росреестра по Курской области действуют горячие телефонные линии. 17 мая жители Курска смогут позвонить по номеру: 52-98-04.в межмуниципальных отделах по Беловскому, Большесолдатскому и Суджанскому районам — (47143) 2-28-92; по Глушковскому, Кореневскому и Рыльскому — (47147) 2-32-16; по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому — (47148) 2-59-35; по Золотухинскому и Поныровскому — (47135) 2-10-52; по Курскому, Октябрьскому и Фатежскому — 51-16-44; по Курчатовскому, Конышевскому и Льговскому — (47131) 4-07-24; по Советскому, Черемисиновскому и Щигровскому — (47158) 2-11-10; Касторенский межмуниципальный отдел — (47157) 2-11-09; Обоянский межмуниципальный отдел — (47141) 2-21-79.
Куряне смогут получить консультацию по поводу порядка регистрации прав на недвижимость, осуществления государственного кадастрового учета, а также предоставления госуслуг Росреестра в электронном виде.