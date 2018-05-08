По самые рога: в Башкирии корова провалилась в глубокую лужу

Белорецке местные жители развернули целую спасательную операцию, чтобы достать из глубокой лужи корову. Парнокопытное угодило в котлован, наполненный водой, и оказалось в нём по самую шею. Самостоятельно выбраться животное не могло. Фотографии операции по спасению коровы выложили в соцсети жильцы дома по улице Черемуховой.

— Яму выкопали и оставили! Видимо, для несчастных случаев! Сегодня упала корова, а завтра кто окажется на её месте? — задаётся вопросом автор фотографий.

Праведный гнев автора поста разделили комментаторы из числа местных жителей. Большинство пользователей соцсети посочувствовали бурёнке, угодившей в лужу. Многие высказали мнение, что хозяевам животного необходимо лучше следить за домашним скотом.