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На Ставрополье прошел парад «военных» детских колясок и велосипедов
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На Ставрополье прошел парад «военных» детских колясок и велосипедов 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 8 мая. /ТАСС/. Парад детских колясок и велосипедов, оформленных в виде военной техники 1940-х годов, прошел в Пятигорске, сообщает во вторник пресс-служба администрации города-курорта.
"Этот конкурс-парад — уже третий, в этот раз в нем приняло участие более 40 семей из 30 детских садов окружной столицы", — рассказали в пресс-службе.
На суд жюри представили детские коляски и велосипеды, модернизированные и оформленные в виде легендарных «Катюш» и «полуторок», мини-танков, боевых самолетов, кораблей, зенитных установок, санитарных поездов и полевых почт. Как отмечает пресс-служба, одни экспонаты были максимально точными копиями оригинала, другие — вольной интерпретацией темы. Например, среди техники 1940-х годов был замечен современный авианосец «Адмирал Кузнецов».
Каждая команда-участница заранее придумывала собственный дизайн «боевой» коляски, подбирала нужные материалы и сверялась с историческими данными. Работу выполняли своими руками. «Из материалов использовались картонные коробки, ватман, ткань, пенопласт, рулоны обоев, пластик, фольга, много красок, много цветной бумаги и очень много фантазии», — сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.
Конкурсанты также позаботились о тематических костюмах — дети и родители предстали в образах пехотинцев, танкистов, летчиков, артиллеристов, медсестер. Под управлением детсадовцев вся техника совершила круг почета по главной площади города.
Судейская коллегия оценивала не только аккуратность исполнения, но и оригинальность, коллективный подход к творчеству. Авторы и исполнители проектов получили памятные подарки. «По решению жюри в городском Параде Победы 9 мая смогут принять участие все конкурсанты — для них будет сформирована отдельная колонна», — добавили в пресс-службе.
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