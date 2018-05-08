На Ставрополье прошел парад «военных» детских колясок и велосипедов

ПЯТИГОРСК , 8 мая. / ТАСС /. Парад детских колясок и велосипедов, оформленных в виде военной техники 1940-х годов, прошел в Пятигорске, сообщает во вторник пресс-служба администрации города-курорта.

"Этот конкурс-парад — уже третий, в этот раз в нем приняло участие более 40 семей из 30 детских садов окружной столицы", — рассказали в пресс-службе.

На суд жюри представили детские коляски и велосипеды, модернизированные и оформленные в виде легендарных «Катюш» и «полуторок», мини-танков, боевых самолетов, кораблей, зенитных установок, санитарных поездов и полевых почт. Как отмечает пресс-служба, одни экспонаты были максимально точными копиями оригинала, другие — вольной интерпретацией темы. Например, среди техники 1940-х годов был замечен современный авианосец «Адмирал Кузнецов».

Каждая команда-участница заранее придумывала собственный дизайн «боевой» коляски, подбирала нужные материалы и сверялась с историческими данными. Работу выполняли своими руками. «Из материалов использовались картонные коробки, ватман, ткань, пенопласт, рулоны обоев, пластик, фольга, много красок, много цветной бумаги и очень много фантазии», — сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Конкурсанты также позаботились о тематических костюмах — дети и родители предстали в образах пехотинцев, танкистов, летчиков, артиллеристов, медсестер. Под управлением детсадовцев вся техника совершила круг почета по главной площади города.

Судейская коллегия оценивала не только аккуратность исполнения, но и оригинальность, коллективный подход к творчеству. Авторы и исполнители проектов получили памятные подарки. «По решению жюри в городском Параде Победы 9 мая смогут принять участие все конкурсанты — для них будет сформирована отдельная колонна», — добавили в пресс-службе.