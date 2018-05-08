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Брянская область направит 500 млн рублей из бюджета региона на покупку медоборудования
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Брянская область направит 500 млн рублей из бюджета региона на покупку медоборудования 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Брянской области впервые за последние годы выделят из регионального бюджета 500 млн рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для местных больниц, сообщили во вторник в правительстве региона. Увеличить расходы на здравоохранение удалось в том числе благодаря бюджету, принятому второй год подряд с профицитом.
"По решению губернатора 500 млн рублей впервые выделены в этом году из областного бюджета на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования", — сказали в правительстве Брянской области.
На выделенные средства планируют приобретение передвижного рентген-аппарата для Климовской центральной районной больницы, видеоколоноскопа, аппарата УЗИ экспертного класса, электрохирургического коагулятора для Брянского областного онкологического диспансера. Несколько больниц и поликлиник получат новые маммографы и аппараты, предназначенные для проведения высокоточного УЗИ. В Центр планирования семьи и репродукции поступит иммунохимический анализатор.
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