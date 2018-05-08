Брянская область направит 500 млн рублей из бюджета региона на покупку медоборудования

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Власти Брянской области впервые за последние годы выделят из регионального бюджета 500 млн рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для местных больниц, сообщили во вторник в правительстве региона. Увеличить расходы на здравоохранение удалось в том числе благодаря бюджету, принятому второй год подряд с профицитом.

"По решению губернатора 500 млн рублей впервые выделены в этом году из областного бюджета на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования", — сказали в правительстве Брянской области.

На выделенные средства планируют приобретение передвижного рентген-аппарата для Климовской центральной районной больницы, видеоколоноскопа, аппарата УЗИ экспертного класса, электрохирургического коагулятора для Брянского областного онкологического диспансера. Несколько больниц и поликлиник получат новые маммографы и аппараты, предназначенные для проведения высокоточного УЗИ. В Центр планирования семьи и репродукции поступит иммунохимический анализатор.